Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в северных регионах Украины, в результате которой заблокированы межрегиональные преступные группировки, которые координировали «воры в законе» с РФ. Злоумышленники действовали на территории исправительных колоний в Ривном и Луцке, сообщил пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, злоумышленников в Ривном возглавлял криминальный авторитет, отбывающий наказание в местной исправительной колонии. Он получил «срок» за совершение преступлений, связанных с убийством и причинением тяжких телесных повреждений. В криминальных кругах его считали «смотрящим» за этим спецучреждением.

Злоумышленник создал на территории исправительной колонии преступную организацию с четкой иерархией, которая снабжала и сбывала заключенным наркотики. В ее состав входили как осужденные, так и жители Ривненской, Волынской, Киевской и Донецкой областей.

«Смотрящий» ввел и жестко контролировал наполнение «общака», куда поступали средства от продажи наркотиков, азартных игр, других видов противоправной деятельности, а также от поставки на территорию учреждения табачных изделий и продуктов питания. Часть «общака» он отправлял «ворам в законе» в РФ.

Сообщники злоумышленников, которые были на свободе, фасовали и маскировали наркотические вещества среди продуктов и отправляли посылки в колонию. Еще одним способом поставки наркотиков был так называемый метод «перебросов» - перебрасывали свертки с «товаром» через защитные сооружения колонии.

Правоохранители задокументировали 13 фактов совершения преступной деятельности группировкой. Во время проведения обысков в исправительном учреждении и местах жительства фигурантов уголовного производства сотрудниками спецслужбы изъяты наркотические средства, черновую бухгалтерию, деньги, средства связи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

На основании полученных доказательств организатору и семи его сообщникам сообщено о подозрении в зависимости от участия каждого в преступной деятельности:

по ч. 2, 5 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

На Волыни правоохранители установили, что двое осужденных, считающих себя авторитетами в криминальном мире, организовали вокруг себя преступную группу из «единомышленников». В ее состав входило шесть заключенных и три человека, находившиеся на свободе.

Преступники наладили канал снабжения и распространения психотропных веществ на территорию колонии.

Правоохранители провели семь санкционированных обысков на территории исправительного учреждения и по месту жительства причастных лиц.

В ходе обысков правоохранители изъяли:

наркотические средства;

психотропные вещества;

холодное оружие,

средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства злоумышленникам доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.