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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина встретиться в Турции для обсуждения и преодоления разногласий.

Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Эрдогана Ибрагима Калына сообщает TRT Haber.

«Турция готова играть любую роль, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной. Мы делаем это и как друг России и Украины, и как союзник по НАТО», - сказал Калын.

Калын добавил, что через несколько недель Эрдоган посетит Украину и встретится с Зеленским. «В то же время мы будем тесно контактировать с россиянами во избежание каких-либо военных действий, которые будут иметь серьезные последствия», – акцентировал он.

Представитель турецкого президента подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

 Как сообщал ForUm, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает далеким от реальности сценарий оккупации Украины со стороны России.
ForUm

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