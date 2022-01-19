За сутки 18 января в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано – 2 401 человек;
- летальных исходов – 163;
- выздоровело – 5 413 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 780 903 человека;
- выздоровели – 3 567 336 человек;
- летальных исходов – 98 712;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 270 793.
С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили первую дозу – 15 053 123 человека, получили две дозы – 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек. В общей сложности проведено 29 538 475 прививок.
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