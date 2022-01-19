также в разделеПроисшествия
Пожар унес жизни трех детей на Черниговщине 10
В Украине продолжает бушевать сильный ветер 13
На Запорожье нашли тело 11-летнего мальчика, пропавшего 5 месяцев назад 42
Хакеры атаковали сервис ProZorro Infobox 25
В Запорожской области подростки жестоко поиздевалась над сверстником 19
На Донбассе обнаружили 275 единиц военной техники боевиков 15
В Минцифры предупреждают украинцев о масштабном вбросе фейков 21
Правозащитники зафиксировали новые случаи преследования крымчан за отказ служить в армии РФ 10
Погорел на взятке: Чиновника Офиса генпрокурора взяли под стражу в зале суда 40
В Горловке происходит утечка аммиака из доставленных российскими войсками емкостей 83
Непогода обесточила почти полторы тысячи сел в Украине 13
В Карпатах погибла женщина, еще один турист травмирован 49
Киевлянин устроил стрельбу с балкона отеля в Буковеле 14
Умер глава СБУ времен Кучмы Леонид Деркач 35
На Закарпатье зафиксировали землетрясения 19
Умерла медсестра, пострадавшая во время пожара в Косовской больнице 18
В «Беловежской пуще» провалилось под лед стадо зубров, погибло 21 животное 44
В Кировоградской области перевернулся следовавший в Польшу автобус 22

За сутки 18 января в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 2 401 человек;
  • летальных исходов – 163;
  • выздоровело – 5 413 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 780 903 человека;
  • выздоровели – 3 567 336 человек;
  • летальных исходов – 98 712;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 270 793.

С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили первую дозу – 15 053 123 человека, получили две дозы – 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек. В общей сложности проведено 29 538 475 прививок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги