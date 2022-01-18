Россия продолжает нагнетать обстановку, несмотря на призывы к деэскалации, и в последние дни создала чрезвычайно опасный уровень угрозы нового масштабного наступления на Украину.

Об этом заявила во время телефонного брифинга во вторник высокопоставленный чиновник Государственного департамента США, сообщает Укринформ.

«Президент Путин создал кризис путем сосредоточения 100-тысячного массива российских войск вдоль границы с Украиной, включающий также переброску российских войск в Беларусь на протяжении последних выходных», - уточнила представитель Госдепа.

Она подчеркнула, что это не объясняется ни военными учениями, ни обычной передислокацией сил.

«Это демонстрация силы, созданная для того, чтобы вызвать или создать ложный повод для кризиса – в то время как Россия планирует возможное вторжение», - отметила американская чиновница.

Она четко подчеркнула, что ситуация «крайне опасна» и сейчас находится в той точке, «когда Россия в любой момент может начать атаку на Украину».

Высокопоставленный представитель Госдепа подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат дипломатические усилия в режиме нон-стоп с Украиной и другими европейскими союзниками и партнерами. По ее словам, предполагаются как личные встречи, так и контакты по телефону и видеоконференции. Кроме того, будут проводиться новые дипломатические раунды с россиянами в целях деэскалации обстановки.

Напомним, во вторник Государственный департамент США анонсировал визиты госсекретаря США в Киев и Берлин 18-20 января с целью обсуждения последней эскалации с российской стороны. 21 января Энтони Блинкен встретится с главой российского МИД в Женеве.