также в разделеОбщество
В Турции нашли документы украинского моряка, пропавшего год назад после кораблекрушения 8
Дела Майдана: ГБР сообщило о подозрении судье, бывшим следователю и прокурору 8
В пунктах вакцинации на ж/д вокзалах начали вводить бустерную дозу 9
СБУ разоблачила 13 «донских казаков», воевавших против сил АТО 14
В Украине утвердили День чествования защитников Донецкого аэропорта 19
Судья, избравший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск 15
Школы Буковины переходят на удаленку 10
Во Львове обокрали суд, СМИ сообщают, что вынесли $120 тысяч 14
В Польше считают, что Киев блокирует ж/д транзит из-за конфликта с «авторазрешениями» 15
СМИ: Госдеп разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства 20
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Карпатах 8
Чехия готова помочь Украине оружием 49
Суд разрешил задержать обвиняемого в пытках в «Изоляции» Бражникова, который уехал из Украины 15
В Минобороны почтили память «киборгов» 11
Суд вынес приговор боевику «ДНР», которого задержали пограничники 29
Украинцы массово подают заявления в загс на «магическую дату» 51
Кабмин установил квоту иммиграции на 2022 год 19
Коля Харьковский о погибшем в ДТП водителе: Бухим меньше ездить надо 76

В 2021 году консульские учреждения Украины в Польше выдали 5776 справок о регистрации новорожденных гражданами Украины.

Об этом говорится в ответе Посольства Украины в Польше на запрос Укринформа.

Как отмечается, больше всего младенцев зарегистрировано гражданами Украины в консульском отделе Посольства Украины в Варшаве – 3079, что составляет 53% от общего количества. 1613 новорожденных зарегистрированы гражданами Украины в Генконсульстве в Кракове, 892 ребенка – в Консульстве в Гданьске и 192 малыша - в Генконсульстве в Люблине.

В прошлом году в четырех консульских учреждениях Украины на территории Польши было выдано на 40% больше справок о регистрации новорожденного ребенка гражданином Украины, чем в 2020 году (3470).

Как сообщило Генконсульство Украины во Вроцлаве, во вторник в консульском учреждении оформлена первая справка о регистрации гражданином Украины. По этому случаю маленькому украинцу вместе со справкой о регистрации была подарена вышиванка.

По состоянию на сегодняшний день, по разным оценкам, в Польше могут находиться до двух миллионов граждан Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги