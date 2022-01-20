В 2021 году консульские учреждения Украины в Польше выдали 5776 справок о регистрации новорожденных гражданами Украины.

Об этом говорится в ответе Посольства Украины в Польше на запрос Укринформа.

Как отмечается, больше всего младенцев зарегистрировано гражданами Украины в консульском отделе Посольства Украины в Варшаве – 3079, что составляет 53% от общего количества. 1613 новорожденных зарегистрированы гражданами Украины в Генконсульстве в Кракове, 892 ребенка – в Консульстве в Гданьске и 192 малыша - в Генконсульстве в Люблине.

В прошлом году в четырех консульских учреждениях Украины на территории Польши было выдано на 40% больше справок о регистрации новорожденного ребенка гражданином Украины, чем в 2020 году (3470).

Как сообщило Генконсульство Украины во Вроцлаве, во вторник в консульском учреждении оформлена первая справка о регистрации гражданином Украины. По этому случаю маленькому украинцу вместе со справкой о регистрации была подарена вышиванка.

По состоянию на сегодняшний день, по разным оценкам, в Польше могут находиться до двух миллионов граждан Украины.