АО «Укрзализныця» и Visa в рамках партнерства договорились о бесплатном пребывании в Business & Family Lounge от Укрзализныци для всех пассажиров с картами Visa Infinite от более 20 ведущих украинских банков. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе УЗ.

Бесплатный доступ к обновленной эксклюзивной зоне отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале столицы будет предоставляться при предъявлении платежной карты Visa и железнодорожного билета не чаще 1 раза в сутки и не чаще 4 раз в неделю, при этом количество визитов в год дополнительно не лимитируется. Продолжительность бесплатного пребывания в лаунже – 1 час. Акция применяется только для держателей карт и не распространяется на членов семей. Чтобы получить доступ, объем транзакций по карте пассажира за последние 35 дней (без учета последних 5 дней) должен составлять 20 000 грн.

Напомним, круглосуточный лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала).

Пространство было переоборудовано для удобства пассажиров, путешествующих по работе или просто нуждающихся в удобном месте для ожидания рейса с возможностью подключения к скоростному интернету, подзарядки гаджетов и с качественным кофе от Idealist. В распоряжении гостей лаунжа есть коворкинг-зона и переговорная комната, доступная для бронирования за отдельную плату.

Кроме этого, лаунж специально адаптирован для пассажиров с детьми: пассажирам доступна большая детская комната с мягкой игровой поверхностью, гардероб с пеленальным столиком и детское меню от Do&Co Kyiv.

Пространство адаптировано для пребывания людей с инвалидностью и маломобильных и имеет инклюзивный туалет. Использование сети Wi-Fi с высокоскоростным интернетом является бесплатным для посетителей лаунжа.

Business & Family Lounge отличается выставочным пространством с картинами современных художников, обустроенных при содействии Visa под кураторством Павла Гудимова.

Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 гривен. В стоимость проживания включен кофе или чай, а также завтраковый бокс от DO&CO Kyiv или сэндвич и мини-десерт на выбор.

Ознакомиться с интерьером лаунжа и забронировать место можно по ссылке.