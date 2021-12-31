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АО «Укрзализныця» завершило обновление эксклюзивной зоны отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале столицы — Business & Family Lounge.

Как сообщила пресс-служба компании, лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала).

В распоряжении гостей лаунжа:

  • коворкинг-зона;
  • переговорная комната;
  • детская комната с мягкой игровой поверхностью;
  • уборная с пеленальным столиком и детское меню;
  • пространство зона отдыха и бар-зона;
  • библиотека LibrariUZ;
  •  душевые комнаты и зона чистки обуви.

Круглосуточный лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала). Сервисный центр, располагавшийся здесь раньше, испытал капитальную реновацию и разумную перепланировку с привлечением команды архитекторов и интерьерных дизайнеров LoGoVo.

Пространство было переоборудовано для удобства пассажиров, путешествующих по работе или просто нуждающихся в удобном месте для ожидания рейса с возможностью подключения к скоростному интернету, подзарядке гаджетов и с качественным кофе. В распоряжении гостей лаунжа есть коворкинг-зона и переговорная комната.

Кроме этого, лаунж специально адаптирован для пассажиров с детьми: пассажирам доступна большая детская комната с мягкой игровой поверхностью, гардероб с пеленальным столиком и детское меню от Do&Co Kyiv.

Лаунж также имеет просторную зону отдыха и бар-зону с кофе Idealist, библиотеку LibrariUZ, душевые комнаты и зону чистки обуви.

Пространство адаптировано для пребывания людей с инвалидностью и маломобильных и имеет инклюзивный туалет. Использование сети Wi-Fi со скоростным интернетом является бесплатным для посетителей лаунжа.

Business & Family Lounge отличается выставочным пространством с картинами современных художников, а еще новая вокзальная локация дружна с животными, поэтому пребывание пассажиров, путешествующих с котами и песиками, будет в ней максимально комфортным.

Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge — 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ — 150 гривен.
ForUm

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