АО «Укрзализныця» завершило обновление эксклюзивной зоны отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале столицы — Business & Family Lounge.

Как сообщила пресс-служба компании, лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала).

В распоряжении гостей лаунжа:

коворкинг-зона;

переговорная комната;

детская комната с мягкой игровой поверхностью;

уборная с пеленальным столиком и детское меню;

пространство зона отдыха и бар-зона;

библиотека LibrariUZ;

душевые комнаты и зона чистки обуви.

Круглосуточный лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала). Сервисный центр, располагавшийся здесь раньше, испытал капитальную реновацию и разумную перепланировку с привлечением команды архитекторов и интерьерных дизайнеров LoGoVo.

Пространство было переоборудовано для удобства пассажиров, путешествующих по работе или просто нуждающихся в удобном месте для ожидания рейса с возможностью подключения к скоростному интернету, подзарядке гаджетов и с качественным кофе. В распоряжении гостей лаунжа есть коворкинг-зона и переговорная комната.

Кроме этого, лаунж специально адаптирован для пассажиров с детьми: пассажирам доступна большая детская комната с мягкой игровой поверхностью, гардероб с пеленальным столиком и детское меню от Do&Co Kyiv.

Лаунж также имеет просторную зону отдыха и бар-зону с кофе Idealist, библиотеку LibrariUZ, душевые комнаты и зону чистки обуви.

Пространство адаптировано для пребывания людей с инвалидностью и маломобильных и имеет инклюзивный туалет. Использование сети Wi-Fi со скоростным интернетом является бесплатным для посетителей лаунжа.

Business & Family Lounge отличается выставочным пространством с картинами современных художников, а еще новая вокзальная локация дружна с животными, поэтому пребывание пассажиров, путешествующих с котами и песиками, будет в ней максимально комфортным.

Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge — 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ — 150 гривен.