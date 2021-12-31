АО «Укрзализныця» завершило обновление эксклюзивной зоны отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале столицы — Business & Family Lounge.
Как сообщила пресс-служба компании, лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала).
В распоряжении гостей лаунжа:
- коворкинг-зона;
- переговорная комната;
- детская комната с мягкой игровой поверхностью;
- уборная с пеленальным столиком и детское меню;
- пространство зона отдыха и бар-зона;
- библиотека LibrariUZ;
- душевые комнаты и зона чистки обуви.
Круглосуточный лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа до вокзала). Сервисный центр, располагавшийся здесь раньше, испытал капитальную реновацию и разумную перепланировку с привлечением команды архитекторов и интерьерных дизайнеров LoGoVo.
Пространство было переоборудовано для удобства пассажиров, путешествующих по работе или просто нуждающихся в удобном месте для ожидания рейса с возможностью подключения к скоростному интернету, подзарядке гаджетов и с качественным кофе. В распоряжении гостей лаунжа есть коворкинг-зона и переговорная комната.
Кроме этого, лаунж специально адаптирован для пассажиров с детьми: пассажирам доступна большая детская комната с мягкой игровой поверхностью, гардероб с пеленальным столиком и детское меню от Do&Co Kyiv.
Лаунж также имеет просторную зону отдыха и бар-зону с кофе Idealist, библиотеку LibrariUZ, душевые комнаты и зону чистки обуви.
Пространство адаптировано для пребывания людей с инвалидностью и маломобильных и имеет инклюзивный туалет. Использование сети Wi-Fi со скоростным интернетом является бесплатным для посетителей лаунжа.
Business & Family Lounge отличается выставочным пространством с картинами современных художников, а еще новая вокзальная локация дружна с животными, поэтому пребывание пассажиров, путешествующих с котами и песиками, будет в ней максимально комфортным.
Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge — 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ — 150 гривен.
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