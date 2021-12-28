В 2022 году Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработает ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что учет – это не призыв и не мобилизация.

«Приказ 313 не является неожиданным. В марте этого года был принят закон, которым введен именно такой учет. Поддержало абсолютное большинство фракций - то есть, это совместное парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы военного учета. Приказ является исполнением этого закона. Военный учет женщин был и раньше. К примеру, постановлением КМУ от 1994-го предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на военный учет, что интересно, до 2008-го было запрещено обнародовать это постановление. С тех пор часть профессий исчезла, другие – появились. Порядок постановки на военный учет требует обновления и усовершенствования», - отметила Маляр.

Она пояснила, что необходимо «навести порядок в военном учете и знать потенциал. Ведь одной из многих проблем, которая стала очевидной в 2014 - это разрушенная система военного учета».

«Нужно ли уже завтра идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Нет. На это есть целый 2022 год», - заметила Маляр.

По ее словам, «исполнение закона об обновлении системы военного учета будет продолжаться в течение всего года. В течение 2022 года Генеральный штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже существующие нормы».

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс – в части, в которой это будет технически возможно», – отметила Маляр.

Напомним, 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным - учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.

С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.

Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин.

Брать на учет будут не всех. Ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.