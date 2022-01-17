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АО «Укрзализныця» начинает устанавливать два новых эскалатора Heavy Duty в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева в период спада нагрузки после праздничного периода.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе компании, победитель торгов – ООО «Мицуи Украина», который будет заниматься установкой и обслуживанием эскалатора, – был выбран с помощью системы Prozorro в июле 2021 года. На новый эскалатор «Укрзализныця» потратит около 13 млн грн, что на 16% меньше ожидаемой стоимости.

За более чем два десятилетия работы старый эскалатор перевез более 250 млн пассажиров. Новый эскалатор будет полностью приспособлен к нагрузке в соответствии с трафиком главного вокзала и сможет транспортировать до 11 тысяч пассажиров в сутки. Для сравнения: у старого эскалатора этот показатель составляет 7,3 тыс. пассажиров.

Новый эскалатор будет иметь регулятор скорости, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройства для обеззараживания перил.

На время установки эскалатора, которое продлится с 21 января по 6 апреля, для пассажиров будет действовать бесплатная услуга по доставке багажа портерами. Кнопки для их вызова будут расположены у лестницы, ведущей с вестибюля Центрального вокзала на конкорс (крытый переход к Южному вокзалу со спусками к путям) и обратно. Пассажирам с габаритными чемоданами, а также группам маломобильного населения рекомендуется использовать вход со стороны Южного вокзала для более удобного доступа, а также лифты к платформам в западном подземном переходе (со стороны метрополитена).

Всего на основных столичных вокзалах — Киев-Пассажирский и Дарница — работает 33 эскалатора, обновление которых будет происходить поэтапно. К примеру, через год с момента образования филиала «Вокзальная компания» возобновлено работу 9 из 12 эскалаторов на Дарницком вокзале.
ForUm

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