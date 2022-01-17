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Государственная пограничная служба Украины «во избежание манипуляций и любых информационных спекуляций» отмечает, что в ходе пересечения государственной границы Петром Порошенко пограничники четко придерживались норм законодательства. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе ГПСУ.

«Госпогранслужба обеспечивает розыск в пунктах пропуска через государственную границу лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда, а также выполнение в установленном порядке поручений правоохранительных органов», - пояснили в ведомстве.

В ходе мер контроля о прибытии Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов.

Пограничники также фиксировали манипуляции от отдельных лиц, что якобы данное лицо пытаются не пропустить в Украину.

В ГПСУ отметили, что ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться в Украину.

«Жаль, что не все граждане, в том числе народные депутаты и 5 президент Украины не знакомы со статьей 33 Конституции Украины. Кроме того, каждый человек проходит определенные меры пограничного контроля, продолжающиеся необходимое количество времени. В дальнейшем Порошенко был оформлен в пограничном отношении на въезд в Украину», - заявили в ГПСУ.

У пятого президента забрали документ гражданина Украины во время прохождения паспортного контроля.

«Сколько времени вы будете не пускать меня на территорию Украины?» — спрашивал Порошенко.

Позже политику вернули паспорт. Порошенко объяснил, что пограничники пытались установить его личность.

«Объясняли это, что они должны установить мою личность, потому что у них большие сомнения, что я являюсь Порошенко», — заявил он.

Политик также заявил, что пограничники более 15 минут проверяли его общегосударственный биометрический паспорт.

Как сообщал ForUm, утром 17 января Порошенко вернулся в Украину.
ForUm

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