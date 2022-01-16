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Украинцы с 2022-го по новым правилам будут платить налоги на машины. В рамках «ресурсного законопроекта» также расширят количество тех, кто должен платить в бюджет за свои авто.

Такие нововведения предусмотрены законопроектом № 5600, который в ближайшее время примут во втором чтении. Ежегодно список авто, владельцы которых должны платить налог, обнародует на своем сайте Министерство экономики, пишет Главком.

Сейчас действуют два основных критерия:

  • машина, возраст которой не должен быть больше 5 лет;
  • машина должна стоить более 375 минималок (с 2022-го это 2,5 млн грн).

Как изменят правила:

  • машина, возраст которой не должен быть больше 5 лет;
  • машина должна стоить более 200 минималок (с 2022-го это 1,3 млн грн).

Размер налога составляет 25 тыс. грн. Платить его нужно ежегодно и только один раз.

Старая норма была разработана еще до ряда повышений минимальной зарплаты. Теперь она приводит к тому, что количество плательщиков значительно уменьшилось.

Штрафы. Если не уплатить такой налог в течение 60 дней, сумма будет расти. Если заплатить за первые 90 дней – плюс 10% к штрафу; после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не удастся. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, и с полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.

Напомним, в Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон о повышении налогов. Документ №5600 касается как предприятий, так граждан Украины.
ForUm

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