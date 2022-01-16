16-17 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень 17 січня, крім півдня, невеликий мокрий сніг, у Карпатах значний сніг. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер західних, напрямків, 7-12 м/с, вдень 17 січня в Україні, крім півдня, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатському регіоні, 17 січня і в східних областях 7-12° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, 17 січня у південних областях 1-6° тепла, пишуть Контракти.

18 січня в Україні, крім більшості західних та південних областей, невеликий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу.

19 січня без істотних опадів; температура вночі 4-10° морозу, вдень 2-7° морозу, на крайньому півдні та заході близько 0°.

Згідно з орієнтовним прогнозом синоптиків, з 20 по 24 січня в Україні очікується часом невеликий сніг, 21 січня у західних та північних областях місцями помірний, лише 22 січня в більшості областей без опадів.

Температура 20-21 січня вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні до 5° тепла; 22 січня вночі 4-9° морозу, вдень 0-6° морозу; 23-24 січня вночі 6-11°, на північному сході до 15° морозу, вдень 2-7° морозу.

16-17 січня у Києві та області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень 17 січня невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень 17 січня пориви 15-20 м/с.

Температура по Києву вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°; по області – вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

18 січня на Київщині невеликий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу.

19 січня без істотних опадів; температура вночі 4-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У столиці 18 січня невеликий сніг; температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу. 19 січня без істотних опадів; температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.