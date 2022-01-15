Богослужебная комиссия Русской Православной Церкви составила особую молитву об одержимых компьютерной страстью.

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Создание молитвы прокомментировал зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает «Секрет фирмы».

«Проблема игромании, то есть болезненной зависимости от компьютерных игр, никем не отрицается. Всем хорошо известно, что одержимость компьютерными играми как негативное явление не вызывает никаких сомнений. Преодоление любой зависимости: наркотической, алкогольной или любой иной, которая есть в нынешнем обществе, требует и духовных усилий. В том числе и молитвенной поддержки для тех, кто считает себя верующими. И наличие молитвы для людей с такой зависимостью вовсе не лишнее», – рассказал изданию Кипшидзе.

Особая молитва об одержимых компьютерной страстью входит в список из 39 новых молитв, которые составила и уже передала на рассмотрение Священного Синода богослужебная комиссия РПЦ. В перечень вошли, в частности, молитвы перед началом учебы в заведениях для взрослых, перед сдачей экзаменов, по случаю поиска работы, перед хирургической операцией и другие.