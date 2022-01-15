Вечером 14 января на ул. Верховинной, 34, в Киеве в результате непогоды и сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль, сообщила пресс-служба ГосЧС.

По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что в результате падения дерева на автомобиль были зажаты водитель и пассажирка. Еще до прибытия спасателей пассажирку деблокировали и передали свидетели.

Учитывая, что дерево было большое, спасателям пришлось вызвать дополнительно автокран аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС Украины в Киеве. После того как высвободили автомобиль из-под дерева, спасатели использованием специального оборудования деблокировали тело погибшего водителя и передали правоохранителям.

В результате падения дерева также была повреждена линия электросетей: упал столб, вместе с ним и провода, повредив тем самым около десятка автомобилей.

На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава.

Обстоятельства данного события будут устанавливаться правоохранителями.