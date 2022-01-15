также в разделеОбщество
СМИ: Из-за кибератак РФ украинцы могут остаться без света, тепла и денег 7
Посол Украины обратился к итальянскому телеканалу из-за сюжета «украинских фашистах» 34
Контрабандист из санкционного списка СНБО хотел организовать новую схему 29
Суд наказал штрафом блогера-организатора «голодной тусы» 12
СМИ: Российской армии не хватит грузовиков для быстрого вторжения в Украину 28
Канал «VH 1 European» исключили из перечня разрешенных для ретрансляции в Украине 23
В Херсоне вынесли приговор боевику «Л/ДНР» 14
СМИ: ВС Швеции наблюдают рост военной активности РФ в Балтийском море, в поведении России есть необычные вещи 32
Судья до сих пор не рассмотрел ходатайство о мере пресечения Порошенко 39
Украина требует исправить карту испанской Ла Лиги с «российским» Крымом 16
В Карпатах – значительная опасность лавин 9
Глава районной МСЭК вместе с соучастниками брали деньги у раненых на фронте бойцов 15
Разведка: Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ, чтобы обвинить в этом Украину 23
Командир спецподразделения боевиков получил 8 лет тюрьмы 13
Минцифры о хакерской атаке: Утечки персональных данных не произошло 31
Укроборонпром назначил проверку из-за ситуации с заводом «Искра» 80
В Украине – более 10 тысяч новых случаев COVID-19, но меньше смертей 16
SpaceX запустила украинский спутник в космос 42

В ходе следственно-оперативных действий ликвидирована схема закупки некачественного оборудования для изготовления комплектующих к украинской бронетанковой технике, сообщил пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам, разоблачение схемы позволило сохранить эффективность промышленного производства отечественного вооружения и предотвратить бюджетный ущерб на десятки млн грн.

По данным следствия, к противоправной деятельности причастна преступная группировка. Среди его организаторов – чиновник одного из оборонных предприятий и два представителя столичной коммерческой структуры.

В начале 2019 года они наладили механизм незаконного получения денег на закупку деталей для изготовления металлических конструкций на бронетанковом заводе.

Для этого чиновник госпредприятия способствовал заключению договора с представителями аффилированной фирмы на закупку соответствующих запчастей. Однако вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточноазиатских производителей по искусственно завышенным ценам.

Для реализации схемы ее участники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию, а полученные доходы выводили в тень через подконтрольную коммерческую структуру.

Во время следственных действий на госпредприятии, офисах и местах жительства организаторов схемы в Киеве и Житомире правоохранители обнаружили:

  • документы и печати, которые дельцы использовали в противоправной деятельности;
  • деньги, вероятно, полученные преступным путем.

По материалам СБУ трем организаторам группировки сообщено о подозрении за:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
  • ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других причастных к ней лиц.

Мероприятия по разоблачению и документированию сделки проводились сотрудниками СБУ в Житомирской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги