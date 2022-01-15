В ходе следственно-оперативных действий ликвидирована схема закупки некачественного оборудования для изготовления комплектующих к украинской бронетанковой технике, сообщил пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам, разоблачение схемы позволило сохранить эффективность промышленного производства отечественного вооружения и предотвратить бюджетный ущерб на десятки млн грн.

По данным следствия, к противоправной деятельности причастна преступная группировка. Среди его организаторов – чиновник одного из оборонных предприятий и два представителя столичной коммерческой структуры.

В начале 2019 года они наладили механизм незаконного получения денег на закупку деталей для изготовления металлических конструкций на бронетанковом заводе.

Для этого чиновник госпредприятия способствовал заключению договора с представителями аффилированной фирмы на закупку соответствующих запчастей. Однако вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточноазиатских производителей по искусственно завышенным ценам.

Для реализации схемы ее участники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию, а полученные доходы выводили в тень через подконтрольную коммерческую структуру.

Во время следственных действий на госпредприятии, офисах и местах жительства организаторов схемы в Киеве и Житомире правоохранители обнаружили:

документы и печати, которые дельцы использовали в противоправной деятельности;

деньги, вероятно, полученные преступным путем.

По материалам СБУ трем организаторам группировки сообщено о подозрении за:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других причастных к ней лиц.

Мероприятия по разоблачению и документированию сделки проводились сотрудниками СБУ в Житомирской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.