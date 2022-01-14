Атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России, считают в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

«Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый и даже не во второй раз. Некоторые кибератаки были столь массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов. Цель таких атак – дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, а также посеять хаос и уныние в обществе», - отмечается в сообщении.

Последняя массовая атака Центром фиксировалась после использования ВСУ ударных БПЛА в зоне ООС на Донбассе – тогда «ломали» страницы украинских медиа и общественных организаций.

А такой массовой атаки на госорганы не было давно. В Центре предполагают, что нынешнее связано с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев.

На российский след указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были «сливные бачки». А дальше ее активно распространили уже российские издания:

04:04 – «Бойтесь»: хакеры взломали сайт Министерства образования Украины» (alternatio.org);

04:14 – «Бойтесь»: на сайте украинского министерства появились угрозы жителям» (ria.ru);

05:00 – «Хакеры взломали сайт министерства образования Украины» (echo.msk.ru);

05:03 – «Ждите худшего»: Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы» (life.ru);

И уже утром новость подхватили и украинские медиа.

Скрыть «русский след» должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и «других исторических землях». Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны. Ведь прошлое польско-украинских отношений является чувствительной темой. И противоречия по трактовке некоторых событий в Польше и Украине создают определенные проблемы для современного сотрудничества двух государств в ряде сфер.

Этот фактор и пытаются использовать российские спецслужбы, рассчитывающие максимально обострить противоречия для блокирования украинско-польского сотрудничества и международной изоляции Украины.

Украинские расследователи (например, InformNapalm) еще в 2017 году нашли факты причастности российских спецслужб к нагнетанию антиукраинских настроений в Польше. Россияне используют в своих интересах крайних националистов или действуют под их видом: вандализуются памятники и могилы, наносятся провокационные надписи на украинском или польском языке. Теперь, похоже, этот мотив был воплощен российскими хакерами.

Тем более что польский текст хоть и написан без ошибок, но и видно, что его писал не носитель языка. Это Центру стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги.

В контексте этой атаки важно понимать что Россия вбрасывает в кибервойну огромные ресурсы, они даже успешно атаковали США и взламывали ящики политиков. Поэтому никто не может гарантировать 100%-ную защиту подключенной к сети информации.

Эта кибератака может рассматриваться как нападение на Украину, поскольку пострадали порталы государственных органов. А это значит, что за нее Россия должна понести ответственность и санкции – не за горами.

Целью кибератаки является психологическое давление и устрашение – об этом свидетельствуют хотя бы заголовки публикаций «Бойтесь..», «Ждите худшего…». Но украинцы уже давно показали, что не из пугливых. Поэтому следует не паниковать, а сохранять спокойствие;

Вопреки утверждению хакеров, личные данные украинцев не пострадали.

Как сообщал ForUm, в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.