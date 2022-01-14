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Шесть граждан Литвы подали гражданский иск к президенту СССР Михаилу Горбачеву из-за событий в Вильнюсе зимой 1991 года. Информационная служба Литовского национального радио и телевидения сообщила, что заявление направили родственники четырех погибших во время штурма советскими войсками телебашни, передает DW.

Заявители обвиняют Горбачева в том, что он, как верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР, не смог помешать «международному преступлению» против литовцев.

«Именно в этот день тридцать лет назад СССР начал штурм Литовского центра радио и телевидения и Вильнюсской телебашни», - объяснил сын одного из погибших.

Часть организаторов и исполнителей убийств осуждены в Литве, однако истцы считают, что «без оценки ответственности руководства высшего ранга торжество закона не будет полным».

«Очень важно, чтобы лица, ответственные за военные и преступления перед человечностью, были привлечены к ответственности», - сказал адвокат истцов Миндаугас Гядейкис.

11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в стране начались акции протеста, туда перебросили бойцов советских специальных подразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса, во время штурма телецентра погибли 14 человек, более 600 получили ранения.

За преступления против человечности и военные преступления позже осудили 67 бывших советских солдат и офицеров. В частности, в 2019 году осудили 94-летнего экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова. Большинству фигурантам объявили приговор заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдать.

Михаилу Горбачеву в начале марта исполнится 91 год.
ForUm

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