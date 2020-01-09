Королевская семья «расстроена» сообщением герцога и герцогини Сассекских об их желании уйти от исполнения обязанностей.

Как пишет ВВС Украина, принц Гарри и Меган не посоветовались ни с одним видным членом королевской семьи перед тем, как сделать заявление.

Принц Гарри является шестым в очереди на британский престол – после своего отца принца Чарльза, брата принца Уильяма и его троих детей.

Корреспондент ВВС по делам королевской семьи Джонни Даймонд говорит, что Букингемский дворец был потрясен сообщением.

В среду принц Гарри и Меган обнародовали заявление, в котором сообщили, что «после нескольких месяцев размышлений и обсуждений» решили отойти от выполнения обязанностей главных членов королевской семьи.

Они также сообщили о планах стать «финансово независимыми» и разделить время между Британией и Северной Америкой, но одновременно «продолжать уважать долг перед Королевой, Содружеством и подопечными».

«Этот географический баланс позволит нам вырастить сына в уважении к традициям королевской семьи, в которой он был рожден, так же, как и даст нашей семье больше пространства для того, чтобы сосредоточиться на новом разделе (жизнь), частью которого станет новая благотворительная организация», - говорится в заявлении, обнародованном в Instagram.

Бывший спикер королевы Дикки Арбитер предположил, что принц Гарри руководствовался сердцем, а не умом, принимая такое решение.

По его словам, одной из причин супругов Сассексих оставить королевский двор стало чрезмерное внимание прессы после рождения их сына Арчи.

Дикки Арбитер сравнил решение Гарри и Меган с ситуацией 1936 года, когда король Эдвард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американской актрисе Уоллис Симпсон.

«Это единственный подобный прецедент, в наше время ничего подобного не случалось», - заявил бывший спикер Букингемского дворца.

Он также утверждает, что пока остается неясным, как супруги будет воплощать свой план.

«Есть вопрос безопасности: кто будет ее обеспечивать? Будет ли это Скотленд-Ярд, который отвечает за безопасность королевской семьи? Или же это будут канадцы, если их попросят, и кто будет платить за это?» - заявил он программе Newsnight.

О том, что сейчас есть больше вопросов, чем ответов, говорит и корреспондент ВВС по делам королевской семьи Джонни Даймонд.

Какой будет новая роль супругов? Где они будут жить? Кто будет платить за это? Какими будут их отношения с другими членами королевской семьи? И, наконец, принципиальный вопрос: что это означает для самой королевской семьи?

Признаки того, что супругам не нравится их роль как главных членов королевской семьи, были очевидны уже в течение нескольких месяцев.

В октябре прошлого года герцогиня Сассекская подала иск против Mail on Sunday, обвиняя издание в том, что оно незаконно опубликовало одно из ее частных писем. Однако газета настаивает на своей истории.

В то же время принц Гарри заявил, что его жена стала жертвой «британской таблоидной прессы».

В среду Сассексы также заявили, что с весны будут осуществлять и «обновленную медийную политику». Среди прочего, это будет предусматривать и общения с молодыми журналистами и «первичными» СМИ, а также уход от системы, когда журналистам и СМИ предоставляется эксклюзивный доступ к освещению жизни королевской семьи.

«Эта система осталась позади кардинальных изменений в подаче новостей и информации в цифровую эпоху», - говорится в заявлении супругов.