Королевская семья «расстроена» сообщением герцога и герцогини Сассекских об их желании уйти от исполнения обязанностей.
Как пишет ВВС Украина, принц Гарри и Меган не посоветовались ни с одним видным членом королевской семьи перед тем, как сделать заявление.
Принц Гарри является шестым в очереди на британский престол – после своего отца принца Чарльза, брата принца Уильяма и его троих детей.
Корреспондент ВВС по делам королевской семьи Джонни Даймонд говорит, что Букингемский дворец был потрясен сообщением.
В среду принц Гарри и Меган обнародовали заявление, в котором сообщили, что «после нескольких месяцев размышлений и обсуждений» решили отойти от выполнения обязанностей главных членов королевской семьи.
Они также сообщили о планах стать «финансово независимыми» и разделить время между Британией и Северной Америкой, но одновременно «продолжать уважать долг перед Королевой, Содружеством и подопечными».
«Этот географический баланс позволит нам вырастить сына в уважении к традициям королевской семьи, в которой он был рожден, так же, как и даст нашей семье больше пространства для того, чтобы сосредоточиться на новом разделе (жизнь), частью которого станет новая благотворительная организация», - говорится в заявлении, обнародованном в Instagram.
“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA
Бывший спикер королевы Дикки Арбитер предположил, что принц Гарри руководствовался сердцем, а не умом, принимая такое решение.
По его словам, одной из причин супругов Сассексих оставить королевский двор стало чрезмерное внимание прессы после рождения их сына Арчи.
Дикки Арбитер сравнил решение Гарри и Меган с ситуацией 1936 года, когда король Эдвард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американской актрисе Уоллис Симпсон.
«Это единственный подобный прецедент, в наше время ничего подобного не случалось», - заявил бывший спикер Букингемского дворца.
Он также утверждает, что пока остается неясным, как супруги будет воплощать свой план.
«Есть вопрос безопасности: кто будет ее обеспечивать? Будет ли это Скотленд-Ярд, который отвечает за безопасность королевской семьи? Или же это будут канадцы, если их попросят, и кто будет платить за это?» - заявил он программе Newsnight.
О том, что сейчас есть больше вопросов, чем ответов, говорит и корреспондент ВВС по делам королевской семьи Джонни Даймонд.
Какой будет новая роль супругов? Где они будут жить? Кто будет платить за это? Какими будут их отношения с другими членами королевской семьи? И, наконец, принципиальный вопрос: что это означает для самой королевской семьи?
Признаки того, что супругам не нравится их роль как главных членов королевской семьи, были очевидны уже в течение нескольких месяцев.
В октябре прошлого года герцогиня Сассекская подала иск против Mail on Sunday, обвиняя издание в том, что оно незаконно опубликовало одно из ее частных писем. Однако газета настаивает на своей истории.
В то же время принц Гарри заявил, что его жена стала жертвой «британской таблоидной прессы».
В среду Сассексы также заявили, что с весны будут осуществлять и «обновленную медийную политику». Среди прочего, это будет предусматривать и общения с молодыми журналистами и «первичными» СМИ, а также уход от системы, когда журналистам и СМИ предоставляется эксклюзивный доступ к освещению жизни королевской семьи.
«Эта система осталась позади кардинальных изменений в подаче новостей и информации в цифровую эпоху», - говорится в заявлении супругов.
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