Пятый президент Украины Петр Порошенко переписал корпорацию Roshen и другой крупный бизнес на старшего сына. Фактически это может позволить избежать ареста этих активов. Ведь суд недавно арестовал только то имущество пятого президента, которое принадлежало ему лично.

Об этом говорится в новом расследовании «Слидства.Инфо» «ПоROSHENчик».

Как выяснили журналисты, среди этих компаний нет кондитерской корпорации Roshen. В открытых источниках исчерпывающего перечня арестованных активов нет, и эту информацию изданию подтвердил прокурор Офиса генпрокурора Юрий Белкин.

Roshen считается самым ценным среди активов, приписываемых пятому президенту. Как сообщил журналистам заместитель главного редактора Forbes Украина Владимир Ланда, их редакция оценивает Roshen более чем в 1,1 миллиарда долларов. В целом же состояние Петра Порошенко вместе с Roshen в прошлом году Forbes оценил в 1,6 миллиарда долларов.

Годами Порошенко честно отмечал свои права на кондитерский бизнес в декларации. Но, как выяснили журналисты, ключевыми бизнес-активами пятого президента владеет его старший сын Алексей. Речь идет об около пяти десятках компаний, значительная часть которых напрямую связана с корпорацией Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший бывшему президенту аграрный бизнес.

36-летний Алексей Порошенко запомнился тем, что до осени 2019 был народным депутатом от партии своего отца. Согласно декларациям Порошенко-младшего, на момент депутатства он не владел ни одной фирмой. А уже через несколько месяцев стал владельцем корпорации Roshen, включая украинские и иностранные компании. Это произошло именно тогда, когда украинские стражи порядка начали активно интересоваться деятельностью Порошенко.

В пресс-службе Петра Порошенко «Слидству.Инфо» ответили, что: «Алексей Порошенко прекратил политическую карьеру в 2019 году. После этого по решению трастового управляющего ему было предоставлено все права и полномочия конечного бенефициарного владельца «слепого» траста. Это связано исключительно с прекращением политической деятельности Алексея Порошенко и дальнейшим обеспечением отделения политической деятельности Петра Порошенко от бизнеса».

Как выяснили журналисты, лично Петру Порошенко в настоящее время принадлежит около десятка компаний, большинство которых, по открытым данным Налоговой службы, сложно назвать успешными. Некоторые из них в последние годы показывали убытки, а в других финансовые отчеты вообще отсутствуют.

Крупнейшими финансовыми достижениями среди компаний Порошенко могут похвастаться Международный инвестиционный банк и фитнес-клуб Пятый элемент. За 2020 год они заработали ориентировочно по 7 миллионов гривен. Вероятно, именно эти бизнес активы неделю назад арестовал суд и именно им может грозить конфискация в случае доказательства вины Петра Порошенко.

Также Порошенко еще недавно принадлежали несколько медиа-компаний, в частности «5 канал» и канал «Прямой». Но медиа — не слишком прибыльное дело, а скорее такое, которое требует дополнительных денег на свою работу.