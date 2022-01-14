По материалам украинской контрразведки к 8 годам заключения приговорен командир спецподразделения боевиков, сообщил пресс-центр СБУ.

Злоумышленник обеспечивал личную охрану главарей ОРДЛО и их российских «кураторов».

Кроме того, он сопровождал перемещение военной техники вражеских группировок для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в 2017 году на попытке въезда в Украину с территории РФ.

По данным следствия, злоумышленником является житель Одессы, который в 2014 году выехал в Донецк и добровольно присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Там он входил в состав спецподразделения боевиков. Затем его назначили «руководителем разведки», а позже – командиром вражеской группировки.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если таковая не была подана.