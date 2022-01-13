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Кабинет министров Украины 12 января добавил в список пищевых продуктов с максимальной 10% розничной наценкой муку пшеничную высшего сорта и макаронные изделия (вермишель) исключительно отечественного производства, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на текст постановления.

Согласно постановлению, актуальный список продуктов с ограниченной максимальной наценкой включает в себя хлеб ржано-пшеничный, батон, крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), подсолнечное масло, яйца куриные категории С1, птицу (тушку куриную), масло сливочное жирностью 72,5% и макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта).

Таким образом, наценка на импортированную в Украину пшеничную муку высшего сорта и макаронные изделия из муки пшеничной высшего сорта не подлежит государственному регулированию.

В отношении продуктов из утвержденного списка максимальная розничная наценка устанавливается на уровне не более 10% от оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке и другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю.

Согласно данным обобщенной статистики на сайте Государственной таможенной службы (ГТС), Украина в 2021 году нарастила экспорт макаронных изделий в долларовом эквиваленте на треть по сравнению с 2020 годом – с $54,2 млн до $72,3 млн, тогда как их импорт вырос на 17,9% - с $50,0 млн до $58,9 млн. Соответственно, позитивное сальдо торговли макаронными изделиями для Украины в прошлом году составило $13,3 млн (рост в 3,2 раза к 2020 году).

Как сообщалось, Кабмин постановлением №1432 от 30 декабря 2021 года внес батон и подсолнечное масло в список пищевых продуктов, удорожание которых должны заранее декларировать реализующие их субъекты хозяйствования, а также запретил устанавливать наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон свыше 10%.

Также правительство постановлением №1 от 12 января расширило этот список вышеуказанными девятью видами пищевых продуктов.
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