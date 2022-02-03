В ходе следственно-оперативных действий разоблачена еще одна межрегиональная сеть вражеских агентов, которые через интернет призывали к захвату власти и изменению границ территории нашей страны, сообщил пресс-центр СБУ.
Для проведения информационных диверсий злоумышленники развернули свои «ячейки» от Донбасса до Закарпатья и использовали десятки фейковых аккаунтов.
Деструктивный контент репостили с российских пропагандистских сайтов и распространяли через соцсети, в том числе запрещенные в Украине.
Подрывную деятельность вражеской агентуры координировали представители спецслужб РФ. Через распространение провокационных призывов они пытались расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах нашей страны.
В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи с доказательствами преступных действий.
В Мариуполе:
киберспециалисты СБУ разоблачили местного жителя, который через запрещенные соцсети агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. Также злоумышленник призвал к агрессивной войне против нашей страны и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО.
Кроме того, он подыскивал своих сторонников для их вербовки и привлечения к противоправной деятельности.
В Кропивницком:
разоблачен представитель местной общественной организации, который через интернет призвал к захвату власти в Украине.
Также он пытался проводить подрывную деятельность среди жителей областного центра по дестабилизации внутренней обстановки в регионе.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.
На Закарпатье:
нейтрализована группа вражеских интернет-агентов. Ее организовали двое местных жителей. По заданию своих «кураторов» они распространяли агитацию по изменению границ территории нашего государства.
Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие публичных призывов к преступным действиям.
В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
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