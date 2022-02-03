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В ходе следственно-оперативных действий разоблачена еще одна межрегиональная сеть вражеских агентов, которые через интернет призывали к захвату власти и изменению границ территории нашей страны, сообщил пресс-центр СБУ.

Для проведения информационных диверсий злоумышленники развернули свои «ячейки» от Донбасса до Закарпатья и использовали десятки фейковых аккаунтов.

Деструктивный контент репостили с российских пропагандистских сайтов и распространяли через соцсети, в том числе запрещенные в Украине.

Подрывную деятельность вражеской агентуры координировали представители спецслужб РФ. Через распространение провокационных призывов они пытались расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах нашей страны.

В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи с доказательствами преступных действий.

В Мариуполе:

киберспециалисты СБУ разоблачили местного жителя, который через запрещенные соцсети агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. Также злоумышленник призвал к агрессивной войне против нашей страны и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО.

Кроме того, он подыскивал своих сторонников для их вербовки и привлечения к противоправной деятельности.

В Кропивницком:

разоблачен представитель местной общественной организации, который через интернет призвал к захвату власти в Украине.

Также он пытался проводить подрывную деятельность среди жителей областного центра по дестабилизации внутренней обстановки в регионе.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье:

нейтрализована группа вражеских интернет-агентов. Ее организовали двое местных жителей. По заданию своих «кураторов» они распространяли агитацию по изменению границ территории нашего государства.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие публичных призывов к преступным действиям.

В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Forbes.ua

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