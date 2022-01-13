Эскалация на востоке Украины и концентрация российских войск на границе с Донбассом оставили без внимания ключевые причины милитаризации Польши и Венгрии на своих восточных рубежах. В качестве «публичных» поводов для усиления границ озвучивается миграционный кризис в Беларуси и возможная поддержка Украины в случае конфликта с Россией, однако истинные мотивы гораздо интереснее.

Не секрет, что поляки, венгры и румыны считают некоторые области на западе Украины (Галиция, Буковина и Закарпатье) своими историческими территориями и не упустят возможность вернуть их себе при первой возможности.

Эта возможность впервые за многие десятилетия представилась в 2014 году, с началом конфликта на Донбассе, рискующего перерасти в полномасштабную войну с Россией. Именно тогда с новой силой активизировались националистические полувоенные организации в Польше и Венгрии, центральной идеей которых стало восстановление исторической справедливости и возвращение утраченных земель в рамках «Польши от моря до моря» или «Великой Венгрии».

С тех пор прошло почти 8 лет, ситуация приближалась скорее к состоянию консервации по аналогии с Приднестровьем, пока снова не представилась возможность перевести локальный конфликт в полномасштабную войну.

Польша, Венгрия и Румыния использовали это время, чтобы развернуть обширную сеть некоммерческих фондов и лояльных себе организаций, в том числе военизированных и националистических, чтобы поддерживать сепаратистские настроения в своих национальных общинах. Среди них особо выделяются венгерские националистические движения «Тиса» и «Серебряная Земля», которые поддерживают их идейные сторонники из более крупных и популярных организаций, таких как «Легион Венгрии», польское «Национально-радикальное движение — Фаланга» и румынское движение «Новые правые».

Закон об образовании, принятый Украиной в 2017 г. и дискриминирующий языки этнических меньшинств, вызвал еще большее раздражение у европейских соседей и заставил их с новой силой вложиться в продвижение сепаратизма. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко в 2019 году заявлял, что СБУ не может эффективно противостоять польской и венгерской пропаганде на западе Украины.

С 2020 по декабрь 2021 г. СБУ несколько раз задерживала жителей Закарпатья по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность Украины (например, некоторые собирали подписи за отмену Трианонского мирного договора с Венгрией) и проводила обыски в различных некоммерческих фондах, официально занимающихся культурной и гуманитарной деятельностью.

Одновременно с этой явно недружественной деятельностью, президент Зеленский в феврале 2021 г. подписывает закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях».

Совместные украинско-румынские учения «Риверайн–2021», а также украинско-польские учения «Три Меча–2021» и «Сильвер Сэйбер–2021» — шаг в сторону легализации иностранного военного присутствия на территории Украины. Киев своими же руками разрешил недружественным войскам отработать тактику проведения военных мероприятий на территории, которую Польша, Венгрия и Румыния не преминут занять в случае начала полномасштабного конфликта.

Разумеется восточноевропейские соседи не собираются рассчитывать только на свои войска и языковые школы. В тылу, на территории Западной Украины в Червоноградском и Самборском районах румынские и польские спецслужбы, путешествуя под видом туристов, создают военизированные ячейки из числа лояльных националистов, которых обучают владению оружием и методам диверсионно-подрывной работы. В Закарпатье при поддержке венгерских силовиков создаются настоящие частные военные компании, отбор в которые производят строго по этническому признаку.

В этом контексте становится понятным, зачем польские, венгерские и румынские официальные спикеры активно подталкивают Киев к силовому сценарию и окончательному решению Донбасского вопроса. Например, в декабре 2021 г. бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский с трибуны Европарламента призвал Берлин разблокировать поставки летального оружия в Украину.

Прекрасно знающий об угрозе с западных рубежей, бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире «4 канала» заявил, что Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ. «Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска», — сказал он.

Вот только стоило спросить Жебривского, выдержит ли ВСУ атаку сразу с нескольких сторон, включая нападения в тылу силами военизированных националистических организаций. Вопрос остается открытым…