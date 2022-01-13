В Киеве обнаружили за минувшие сутки 997 больных коронавирусом. 11 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 46 больных коронавирусом и 33 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1868 человек. Всего коронавирус преодолели 323 652 жителя столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 155, в Дарницком – 143 и в Соломенском районе – 133 случая», – отметил Виталий Кличко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время