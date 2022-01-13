также в разделеСтолица
Киевлян предупредили об ухудшении погоды 18
За сутки в Киеве – 1151 новый случай COVID-19, выздоровели 2299 человек 10
Ночью в Киеве существенно похолодает, во всех районах работают пункты обогрева 28
В Киеве работают 33 пункта приема новогодних елок 23
За сутки в Киеве – 1192 новых больных COVID-19 9
В Киеве разоблачили очередную схему с фейковой вакцинацией от COVID-19 14
За сутки в Киеве – 398 новых больных COVID-19 8
В Киеве иностранцы похитили бизнесмена и угрожали утопить в Днепре 36
КГГА призывает соблюдать противоэпидемические меры во время Рождественских богослужений 13
Температурные рекорды в Киеве: погода, как в начале апреля 16
Магдалина и Бальтазар: какие имена давали детям в Киеве в 2021 году 22
В Киеве за праздники вывезли 32 тыс. кубометров мусора - на 15% больше, чем в обычные дни 14
В Киеве – 1173 новых больных COVID-19 13
2021 год в Киеве был одним из самых теплых и сухих 10
В Киеве – скачок новых случаев COVID-19 и 17 смертей 18
Понедельник в Киеве установил температурный рекорд 22
В Киеве горел яхт-клуб 27
За сутки в Киеве – 364 новых больных COVID-19 14

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 997 больных коронавирусом. 11 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 46 больных коронавирусом и 33 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1868 человек. Всего коронавирус преодолели 323 652 жителя столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 155, в Дарницком – 143 и в Соломенском районе – 133 случая», – отметил Виталий Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги