За сутки 12 января в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
102 580 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 676 человек;
- летальных исходов – 191;
- выздоровело – 7 202 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 727 034 человека;
- выздоровело – 3 537 826 человек;
- летальных исходов – 97 928;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 071 469.
С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек. В общей сложности проведено 29 125 670 прививок.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время