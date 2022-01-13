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За сутки 12 января в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

102 580 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 676 человек;
  • летальных исходов – 191;
  • выздоровело – 7 202 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 727 034 человека;
  • выздоровело – 3 537 826 человек;
  • летальных исходов – 97 928;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 071 469.

С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек. В общей сложности проведено 29 125 670 прививок.
ForUm

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