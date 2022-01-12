Новый вид лягушек назвали в честь экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ZooKeys.

Лягушки, которые живут возле Панамы, получили название Pristimantis gretathunbergae. Этот вид открыла исследовательская группа под руководством Конрада Меберта из бразильского Универсидада Эстадуаль де Санта Круз.

Сообщается, что лягушку обнаружили на горе Чуканти, окруженной тропическими лесами. Чтобы добраться до ее места жительства в туманном лесу, исследователям пришлось ехать верхом на лошади вязкими тропами, пройти два вертолета, которые разбились несколько десятилетий назад и стать лагерем на высоте около 1000 метров над уровнем моря.

Лягушки имеют черные глаза, уникальные для лягушек Центральной Америки. Ее ближайшие родственники живут северо-западе Колумбии.

Название было дано по результатам аукциона, проведенного Rainforest Trust-природоохранной организации, основанной в США.

Каждый год ученые открывают около сотни новых видов, и на этом аукционе любой желающий мог приобрести право дать имя одному из них. Вырученные деньги пойдут на сохранение видов, находящихся под угрозой.