Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения специальных торгов природным газом для производителей социально значимой продукции. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 12 января, сообщили ForUm'у в пресс-службе правительства.

Документ разработан Министерством энергетики Украины во исполнение постановления №1433 «Об утверждении перечня видов продукции, торговля которыми осуществляется исключительно на организованных товарных рынках». Оно обязывает газодобывающие компании реализовать на бирже 20% добываемого в Украине газа в период действия карантина. Стартовая цена «голубого топлива» должна соответствовать цене природного газа собственной добычи (до учета рентных платежей) и может включать поставочно-сбытовую надбавку (поставочное вознаграждение) не более 24%.

Согласно постановлению, продавец газа обязан сообщить бирже о предельной цене продажи природного газа, которая будет максимальной для заключения биржевого соглашения по каждой из заявок не позднее, чем за 4 (четыре) часа до начала проведения торговой сессии. В случае невыполнения этого требования стартовая цена продавца будет определена как предельная.

Ценовые лимиты, выше которых не может совершаться сделка, будут установлены биржей на основе полученной от продавца информации.

На специальные аукционы будут допускаться компании-производители социальных продуктов, входящие в список Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, а также трейдеры, у которых заключены договоры с данными компаниями.

Для обеспечения честной конкуренции, торги будут проходить в условиях анонимности (обезличивания) участников-покупателей. Газовые аукционы будут проходить исключительно в рабочие дни.

За организационными составляющими торгов и соблюдением порядка процедуры будет следить комитет, в который войдут представители Минэкономики, Минэнерго и Минагрополитики.

Объявления о проведении торгов будут размещаться на сайте уполномоченной биржи и содержать наименование продавцов, стартовую цену, количество и размеры лотов, шаг торгов и условия поставки. Также сообщения будут содержать информацию о времени и дате проведения торгов, размере гарантийного взноса и порядке его уплаты, порядке и конечной дате предоставления заявок на покупку и другой информации, касающейся торгов.

Напомним, по предварительным данным, в январе 2022 года газодобывающие компании должны продать около 80 миллионов кубометров «голубого топлива» украинской добычи производителям хлеба, масла, яиц, курятины и муки.

Эти временные меры регуляторного воздействия направлены на поддержку отечественных предприятий, являющихся производителями продовольственных товаров существенной социальной значимости, и направлены на поддержание их работы и недопущение стремительного роста цен на продукты питания первой необходимости.