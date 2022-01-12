также в разделеЭкономика
Мука, сахар, гречка: в Украине ввели госрегулирование цен на некоторые продукты 32
+60% за газ и сахар: что больше всего подорожало в 2021 году 18
Инфляция в Украине в 2021 удвоилась, составив 10% 13
В Минсоцполитики рассказали о помощи безработным от государства для начала собственного бизнеса 23
Эксперт рассказал о тенденциях ценообразования на важнейших для Украины сырьевых рынках 108
Налоги на огород, недвижимость и бизнес: Закон о повышении налогов в Украине вступил в силу 312
В налоговой рассказали о запланированных проверках бизнеса на 2022 год 23
Гетманцев: У Украины есть все шансы получить последний транш МВФ вовремя 58
Гетманцев рассказал, какую сумму добровольно задекларировали украинцы 32
Украинцам рассказали, как оформить пенсионное удостоверение 29
Стали известны бюджеты областей Украины 48
Стоимость импортного газа превысила 32 тысячи гривен за тысячу кубометров 53
Эксперты прогнозируют рост цены на земельные участки в Украине 60
В Украине ожидается рост цены на сахар 547
Украинский экспорт обновил рекорд за 10 лет 144
Поставки угля из Казахстана в Украину прекращены 1244
В 2021 году 380 украинских предприятий экспортировали продукцию в ЕС 146
АГКУ: Решение Кабмина о продаже 20% газа на бирже незаконно 113

Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения специальных торгов природным газом для производителей социально значимой продукции. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 12 января, сообщили ForUm'у в пресс-службе правительства.

Документ разработан Министерством энергетики Украины во исполнение постановления №1433 «Об утверждении перечня видов продукции, торговля которыми осуществляется исключительно на организованных товарных рынках». Оно обязывает газодобывающие компании реализовать на бирже 20% добываемого в Украине газа в период действия карантина. Стартовая цена «голубого топлива» должна соответствовать цене природного газа собственной добычи (до учета рентных платежей) и может включать поставочно-сбытовую надбавку (поставочное вознаграждение) не более 24%.

Согласно постановлению, продавец газа обязан сообщить бирже о предельной цене продажи природного газа, которая будет максимальной для заключения биржевого соглашения по каждой из заявок не позднее, чем за 4 (четыре) часа до начала проведения торговой сессии. В случае невыполнения этого требования стартовая цена продавца будет определена как предельная.

Ценовые лимиты, выше которых не может совершаться сделка, будут установлены биржей на основе полученной от продавца информации.

На специальные аукционы будут допускаться компании-производители социальных продуктов, входящие в список Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, а также трейдеры, у которых заключены договоры с данными компаниями.

Для обеспечения честной конкуренции, торги будут проходить в условиях анонимности (обезличивания) участников-покупателей. Газовые аукционы будут проходить исключительно в рабочие дни.

За организационными составляющими торгов и соблюдением порядка процедуры будет следить комитет, в который войдут представители Минэкономики, Минэнерго и Минагрополитики.

Объявления о проведении торгов будут размещаться на сайте уполномоченной биржи и содержать наименование продавцов, стартовую цену, количество и размеры лотов, шаг торгов и условия поставки. Также сообщения будут содержать информацию о времени и дате проведения торгов, размере гарантийного взноса и порядке его уплаты, порядке и конечной дате предоставления заявок на покупку и другой информации, касающейся торгов.

Напомним, по предварительным данным, в январе 2022 года газодобывающие компании должны продать около 80 миллионов кубометров «голубого топлива» украинской добычи производителям хлеба, масла, яиц, курятины и муки.

Эти временные меры регуляторного воздействия направлены на поддержку отечественных предприятий, являющихся производителями продовольственных товаров существенной социальной значимости, и направлены на поддержание их работы и недопущение стремительного роста цен на продукты питания первой необходимости.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги