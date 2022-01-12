Ближайшая ночь в Украине будет самой холодной – столбики термометров опустятся до -11-19 градусов, на севере и северо-востоке местами до -18-24 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра днем ​​температура воздуха будет составлять в большинстве областей -4-9 градусов.

В западных областях 13 января начнется потепление, ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Это потепление уже днем ​​14 января охватит большую часть Украины.

Ветер завтра удержится северо-западного направления, порывистый, временами до штормового.

Небольшой снег 13 января возможен только в Карпатах, местами на Севере и Центре.

Большая часть Украины будет под влиянием антициклона, поэтому будет преобладать сухая погода.

В Киеве завтра будет очень холодно – ночью -15-19 градусов, днем ​​в четверг температура воздуха повысится до -2-4 градусов.

Сильный ветер будет существенно усиливать чувство холода.

На Василия, 14 января, в Киеве начнется оттепель.