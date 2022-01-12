Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что НАТО способствует агрессивному отношению Украины к России.

«Мы видим, что НАТО подталкивает Украину быть более и более агрессивной. Нам этого не хочется», - сказал Келин в интервью Sky News, передает Интерфакс.

Он отметил, что похожая ситуация была в 2008 году, «когда НАТО обещала принять Грузию в НАТО и Грузия стала очень агрессивной, стала агрессивной к Южной Осетии и Абхазии».

По словам Келина, любое государство имеет право принимать решение о вступлении в альянс в соответствии со своими интересами.

«Но в то же время каждое государство должно принимать во внимание интересы (...) соседей, историю, экономическую ситуацию, во внимание должны приниматься все факторы, а не только один», - подчеркнул посол.

При этом Келин выразил мнение, что вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе, а, наоборот, может привести к риску войны.

Посол обратил внимание на ряд агрессивных шагов, предпринимаемых НАТО у российских границ. В частности, на учения ВМС членов альянса в Черном море, увеличение воинского контингента организации в Польше и появление в Восточной Европе ее военной инфраструктуры.

«Это опасно для нас, есть риск полномасштабной войны, вот почему мы должны действовать. Мы проводим учения, (...) войска готовы ответить на любые угрозы», - заявил он.

По его словам, Россия желает договориться о «принципах сосуществования» с НАТО для стабилизации обстановки в Европе, которые будут «закреплены на бумаге», а также не будут зависеть от позиции конкретной президентской администрации в США.

Говоря об идее вступления России в НАТО, Келин отметил, что она никогда не была реалистичной.

По поводу намеченного на среду заседания Совета Россия - НАТО посол России сказал, что худшим итогом будет повторение позиций от других членов НАТО, как это происходило в последнее время.

«Совет Россия - НАТО не был создан ради этого, он был создан для обсуждения среди членов, обсуждения и поиска решений, точек соприкосновения, которые могут трансформироваться в позицию», - отметил Келин.

Посол указал, что у Москвы отсутствует намерение вторгнуться на территорию Украины.

«Я бы сказал, что в текущий момент и в обозримом будущем (...) у нас нет намерения делать этого. Это значит, что у нас нет намерения делать этого вообще», - заявил Келин.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в Женеве по итогам переговоров с американской делегацией по вопросам гарантий безопасности, что Россия заверила американских коллег, что планов «напасть» на Украину у России нет, эскалационный сценарий исключен.