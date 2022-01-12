Российская Федерация преследует 130 украинцев по политическо-религиозным мотивированным обвинениям, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Из них 121 находится в заключении, в том числе 2 женщины (15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории Российской Федерации) и 9 человек лишены права на свободу передвижения. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные – 45 человек находятся под судом и следствием.

«Сегодня – День украинского политзаключенного. Он учрежден в противовес репрессиям и жестокости советского режима, в современной истории Украины этот день приобрел новое содержание, ведь российские власти продолжают удерживать в заключении украинцев и крымских татар, которые выступают против оккупационных властей и агрессии Кремля», - заявила Денисова.

Среди заключенных – многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники.

В семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки и внимания 207 несовершеннолетних детей.