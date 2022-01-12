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Вячеслав Ефтений, которого пьяным поймали за рулем автомобиля, во время инцидента не состоял в должности начальника управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области, так как находится в отпуске по уходу за ребенком.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«Лицо, о котором говорится в сообщениях СМИ - Вячеслав Ефтений - с 1 сентября 2021 находится в отпуске по уходу за ребенком. Приказ о его отпуске издан 30 августа 2021 года за подписью руководства Департамента стратегических расследований Национальной полиции», - сообщили в ведомстве.

В департаменте отмечают, что обнародованная информация в СМИ о том, что якобы 8 января в Черновцах патрульные полицейские остановили начальника одесского управления стратегических расследований, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не соответствует действительности.

20 сентября 2021 года на должность начальника управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции был назначен подполковник полиции Флоров Денис Дмитриевич. Следовательно, обнародованная некоторыми СМИ информация не соответствует действительности.
ForUm

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