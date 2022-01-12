Коронавирус теряет 90% своей способности заражать человека после пяти минут на свежем воздухе.

Об этом свидетельствуют данные центра аэрозолей Бристольского университета, передает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

"Люди были сосредоточены на плохо проветриваемых помещениях и думали о воздушно-капельной передаче через метры или через комнату. Я не говорю, что этого не бывает, но я все же считаю, что наибольший риск заражения – это когда вы находитесь рядом с кем-то", – сказал профессор Джонатан Рид, директор исследовательского центра и ведущий автор исследования.

До сих пор предположения ученых о том, как долго вирус выживает в крохотных воздушных каплях, базировались на исследованиях, предполагавших распыление вируса в герметичных сосудах. Используя этот метод, американские специалисты обнаружили, что инфекционный вирус по-прежнему можно обнаружить через три часа.

Однако такие эксперименты не точно повторяют происходящее, когда человек кашляет или дышит.

Вместо этого ученые Бристольского университета разработали аппарат, позволяющий им генерировать любое количество крошечных вирусосодержащих частиц и осторожно перемещать их между двумя электрическими кольцами в течение от пяти секунд до 20 минут, контролируя температуру, влажность и т.д.

"Это первый случай, когда кто-то смог фактически смоделировать, что происходит с воздухом во время выдоха", - сказал Рид.

Исследование, еще не прошедшее рецензию, предполагает, что, поскольку вирусные частицы оставляют легкие относительно влажными и богатыми углекислым газом, они быстро теряют воду и высыхают, в то время как переход к более низким уровням углекислого газа связан с быстрым ростом pH .

Эти причины нарушают способность вируса инфицировать клетки человека, но скорость высыхания частиц изменяется в зависимости от относительной влажности окружающего воздуха.

Когда этот показатель был ниже 50%, подобно относительно сухому воздуху во многих офисах, вирус терял половину своей инфекционности в течение 10 секунд, после чего спад был более медленным и стабильным, говорится в материале.

При влажности 90%, являющейся примерно эквивалентной воздуху в ванной комнате, снижение инфекционности было более постепенным: 52% частиц оставались заразными через 5 минут, а через 20 минут – примерно 10%.

В то же время температура воздуха не влияет на вирусную инфекцию, что противоречит распространенному мнению о том, что передача вируса ниже во время теплой погоды, отмечается в публикации.

"Это значит, что если я сегодня встречаюсь с друзьями на обеде в пабе, основным риском, вероятно, будет то, что я передам вирус своим друзьям или мои друзья передадут его мне. Но нам не передадут вирус те, кто сидят в другой стороне зала", - сказал Рид.

Подчеркивается, что ученые проводили исследования со всеми вариантами Sars-CoV-2, кроме Омикрона. С ним эксперименты планируют провести в ближайшие недели.

Ученые отмечают и важность ношения маски в ситуациях, когда люди не могут физически дистанцироваться друг от друга. Также поможет регулярное проветривание помещений.