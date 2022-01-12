В Украине начинается очередная волна COVID-19, заявили в рабочей группе по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией COVID-19, Института проблем математических машин и систем НАНУ.

«Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов. Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени», - говорится в сообщении.

В НАНУ отмечают, что поскольку начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма «омикрон» и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии.

Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12–18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) – в течение недели 19 – 25 января 2022 года.

Наблюдаемая летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности. Такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных возросла доля молодежи до 35 лет, которые, в частности, стали чаще попадать в больницы.

Вакцины предоставляют высокую защиту против госпитализации, уровень которой до сих пор не получил возможного снижения на фоне распространения штамма «омикрон». Полные данные о возрастной структуре больных свидетельствуют о высоком уровне эффективности вакцин во всех возрастных категориях.