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Главврачу одного из коммунальных предприятий Ривненского областного совета сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе расследования установлено, что главный врач, злоупотребляя своим служебным положением, в течение апреля-июня 2021 года при распределении средств, предназначенных для оплаты труда медицинских и других работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации респираторной болезни COVID-19, безосновательно подписал приказы, на основе которых начислили и выплатили доплаты работникам, которые по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться и не привлекались для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию. Таким образом государству нанесен ущерб более чем на 400 тыс. грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения и отстранении его от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

 
ForUm

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