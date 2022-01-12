Россия подготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации по отношению к Украине, заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

«Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия накопила 100 тысяч военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты [действий] под чужим флагом для Украины. Именно Россия извергла дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать ее собственные действия», - приводит ее слова Голос Америки.

Нуланд также подчеркнула, что именно Россия выступает агрессором, а Украина четко заявила, что не намерена угрожать РФ.

Чиновница также подчеркнула, что НАТО не представляет угрозы для России, а решения о членстве в Альянсе принимаются только странами, стремящимися стать членами Альянса и странами-членами.

Как известно, после переговоров в Женеве накануне представители США и России заявили о неизменности позиции ключевых требований Москвы - юридических гарантий нерасширения НАТО. Для России эти требования остаются краеугольными, а для США – неприемлемыми.

Заместитель министра иностранных дел России Рябков подчеркнул, что Россия не намерена атаковать Украину, а заявленные ею требования не следует воспринимать как попытку договориться под угрозой применения силы в отношении Украины. Маневры на территории России Рябков назвал реакцией на военное сотрудничество Запада с Украиной.

Рябков также заявил, что Запад «играет с огнем», отметил, что переговоры должны проходить в ускоренном режиме.

При этом российский дипломат сказал, что Россия хочет, чтобы на саммите НАТО в Мадриде, который состоится в июне, были оформлены гарантии того, что Украина и Грузия «никогда» не станут членами Альянса.

В декабре президент России Путин настаивал, что Москва требует немедленной реакции на ее требования и не предпримет попытки их «заговорить». Путин также заявлял, что в случае продолжения «явно агрессивной линии» Запада, Россия будет прибегать к «военно-техническим мерам».