В Западном военном округе РФ на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами с участием около 3000 военнослужащих. Об этом сообщает Интерфакс.

В маневрах также задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

В частности, военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий (Белгородская и Смоленская области) проведут тактико-специальные маневры, отрабатывая «боевое слаживание различных формирований» и осваивая «новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя».

Главным акцентом тактических учений будет выполнение «упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп «противника» и оборудовании опорных пунктов», сообщили в пресс-службе.

«Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи м», - говорится в сообщении.