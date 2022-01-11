По прогнозам синоптиков, ночью в столице похолодает. Температура воздуха опустится до 14° мороза и продержится днем 12 января. Ночью на 13 января похолодает до 17° мороза, сообщила пресс-служба КГГА.
Во всех районах столицы продолжают работу пункты обогрева. К ним сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. Пункты обогрева размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке: https://cutt.ly/NIeNlhQ.
Кроме того, дополнительные пункты обогрева работают круглосуточно на пригородном вокзале Дарница и Южном вокзале станции Киев-Пассажирский.
Также в холодное время года в городе работает социальный патруль, оказывающий помощь лицам без постоянного жительства. Патруль выезжает в места скопления бездомных, проводит среди них информационную работу и предоставляет им теплые одежды и обуви, обеспечивает горячим питанием. Социальный патруль объясняет бездомным, где они могут согреться, переночевать в тепле, получить помощь в восстановлении документов и т.д.
Основные рекомендации, которые следует придерживаться при значительном снижении температуры воздуха, напомнил Департамент муниципальной безопасности:
- одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;
- защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;
- обувь следует обувать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;
- не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;
- заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
- двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
- подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
- нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
- ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или около горячих радиаторов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время