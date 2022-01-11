По прогнозам синоптиков, ночью в столице похолодает. Температура воздуха опустится до 14° мороза и продержится днем ​​12 января. Ночью на 13 января похолодает до 17° мороза, сообщила пресс-служба КГГА.

Во всех районах столицы продолжают работу пункты обогрева. К ним сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. Пункты обогрева размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке: https://cutt.ly/NIeNlhQ.

Кроме того, дополнительные пункты обогрева работают круглосуточно на пригородном вокзале Дарница и Южном вокзале станции Киев-Пассажирский.

Также в холодное время года в городе работает социальный патруль, оказывающий помощь лицам без постоянного жительства. Патруль выезжает в места скопления бездомных, проводит среди них информационную работу и предоставляет им теплые одежды и обуви, обеспечивает горячим питанием. Социальный патруль объясняет бездомным, где они могут согреться, переночевать в тепле, получить помощь в восстановлении документов и т.д.

Основные рекомендации, которые следует придерживаться при значительном снижении температуры воздуха, напомнил Департамент муниципальной безопасности: