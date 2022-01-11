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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вчерашние переговоры в Женеве по поводу «гарантий безопасности» между Россией и США. По его мнению, России дали понять, что она не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО, а отказ от расширения Альянса на восток стал бы стратегическим поражением.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, подробные выводы еще рано делать, поскольку еще будут переговоры в рамках заседаний Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

«В то же время, общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых «гарантиях безопасности», чтобы максимально повысить ставки, предъявляя заранее неприемлемые требования», - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что цинизм ситуации в том, что Россия хочет гарантии безопасности в то время, когда ее армия «бряцает оружием» у украинской границы, держит в заложниках Крым и воюет на Донбассе. Кроме того, российские спецслужбы подрывают безопасность на границе Беларуси с Польшей и Литвой, а поставки газа превращаются в инструмент внешней политики.

«Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это «красная» линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России «юридических гарантий» о нерасширении Альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением», - добавил Кулеба.

Он также отметил, что России в Женеве направили сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без Украины.

«Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации безопасности вблизи украинской границы и выхода России из Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина находится в опасности», - сказал министр.

Напомним, по итогам вчерашних переговоров с США в МИД России заявили, что хотят «железобетонных гарантий» не вступления Украины и Грузии в НАТО.
ForUm

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