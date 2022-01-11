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По материалам контрразведки СБУ Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 10 годам лишения свободы участника террористической организации «ДНР».

Как сообщил пресс-центр ведомства, приговор касается уроженца Донецка, который в июле 2014 добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию «Макеевский городской отдел Министерства государственной безопасности ДНР».

Он – бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Имеет специальное образование, профессиональные навыки, физическую, военную и оперативную подготовку.

Злоумышленник осуществлял подрывную деятельность, направленную на противодействие Вооруженным силам Украины, СБУ и другим формированиям, вовлеченным в проведение антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой области.

Также террорист активно занимался поиском новых работников так называемой «МГБ ДНР» и вербовкой гражданского населения для сбора информации об участниках АТО и ООС.

Одной из особенностей «службы» осужденного было преследование местных жителей за содействие правоохранительным и другим государственным органам Украины.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В настоящее время осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Черновицкой области под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.
ForUm

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