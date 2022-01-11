Министерство здравоохранения планирует рассмотреть вакцинацию против COVID-19 детей от 5 лет с апреля.

Об этом в интервью BBC News Украина сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Рекомендаций европейской технической группы экспертов о прививках детей от 5 лет еще не было. То есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля», - сказал Кузин.

Он добавил, что опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что такая вакцинация безопасна, благодаря прививкам от ковида предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний, вспышки в организованных коллективах.

По словам замминистра, в Украине от COVID-19 уже вакцинировали 140 тысяч детей от 12 лет.

«Вакцинацию детей делают только по желанию родителей. Уже вакцинировали около 140 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет», - сказал он.

Относительно неблагоприятных событий после иммунизации главный госсанврач отметил, что среди детей они встречаются не чаще, чем среди взрослых.

В то же время он подчеркнул, что если у ребенка есть сопутствующие заболевания, такие как онкологические, астма, сердечно-сосудистые, то прививки против СOVID-19 следует сделать, так как течение ковида у такого ребенка может быть тяжелым.

Если же ребенок здоров, то решение о вакцинации будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы, добавил Кузин.