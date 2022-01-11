также в разделеМир
Кремль: Поводов для оптимизма на переговорах РФ-США пока нет 22
В РФ пока не собираются выводить «миротворцев» из Казахстана 20
В Казахстане назначили премьера и анонсировали вывод миротворцев 25
Писатель Шендерович заявил, что выехал из России 22
Токаев: Тела «зарубежных боевиков» похитили из моргов 37
Умер председатель Европарламента 27
Закрыть «Врата ада»: Туркменистан хочет погасить кратер, пылающий 50 лет 61
Лукашенко призвал помочь Таджикистану, чтобы не получилось «как в Казахстане» 12
Токаев назвал события в Казахстане «попыткой госпереворота» 15
В Афганистане нашли малыша, потерявшегося в аэропорту во время эвакуации 14
Причиной масштабного пожара в доме в Нью-Йорке стал обогреватель 17
Путин сказал, когда войска ОДКБ выведут из Казахстана 57
Киргизия ответила на обвинения в причастности своих граждан к беспорядкам в Казахстане 31
Токаев: Порядок в Казахстане восстановлен 39
На пожаре в многоэтажке Нью-Йорка погибли 19 человек 27
РФ: Диалог между США и Россией по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей 88
В Германии призывают не смешивать "Северный поток-2" с политикой 65
Боррель заявил о готовности ЕС помочь в мирном урегулировании кризиса в Казахстане 22

Миллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному заключению за убийство подруги в 2000 году, скончался в понедельник в возрасте 78 лет, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Дерст умер естественной смертью в госпитале за пределами калифорнийской тюрьмы, где он отбывал пожизненное заключение, передает Интерфакс.

В сентябре прошлого года 78-летний Дерст был признан виновным в убийстве своей подруги Сьюзан Берман, а в октябре суд Лос-Анджелеса приговорил миллионера к пожизненному заключению. Известно, что женщина собиралась признаться, что обеспечила Дерсту ложное алиби в связи с исчезновением его жены в 1982 году, следов которой так и не нашли.

В 2001 году Дерст убил соседа Морриса Блэка, однако суд счел, что мужчина применил самооборону.

В 2015 Дерст сам случайно выдал себя, участвуя в съемках документального фильма HBO о своей жизни. Отлучившись в уборную, миллионер пробормотал «Ты попался? Что ты наделал? Убил их всех, конечно», забыв, что микрофон остался включенным и его слова слышали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги