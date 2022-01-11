В Кремле пока не видят повода для оптимизма от российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, также рано говорить и об их результатах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока существенного повода для оптимизма мы не видим», - сказал он журналистам.

Песков отметил, что сами переговоры «заслуживают позитивной оценки, и эта позитивная оценка была дана Рябковым (замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым – ред.) о том, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер: открытые, субстантивные и прямые», передает Интерфакс-Украина.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что «это не процесс ради процесса, и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат, а по результату пока сказать нечего».

«Предстоят еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, четкую картину того, где мы находимся с американцами», - продолжил он.

«Сейчас еще какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно», - добавил Песков.