Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом государстве, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в республике Казахстан, естественно, по решению руководства республики Казахстан», - приводит его слова Интерфакс.

По словам министра, «в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана».

Он напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января КМС организации завершили развертывание на территории Казахстана.

«В короткие сроки - всего за трое суток - самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооружённых сил государств - членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развертывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», - отметил министр.

Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена, вывод миротворцев из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью «в преодолении террористической угрозы». Уже в ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы. В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. От РФ в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.