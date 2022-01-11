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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1192 больных коронавирусом. 12 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 67 больных коронавирусом и 21 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1041 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 319 485 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Подольском районе – 171, в Оболонском – 143 и в Соломенском районе – 142 случая», – отметил Виталий Кличко.
ForUm

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