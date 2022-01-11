С начала года в Харькове зарегистрирован первый завозной случай малярии у гражданина Республики Конго, который прибыл на обучение в высшее учебное заведение.

Как сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава, у больного при прохождении медицинского осмотра и профилактического обследования в коммунальном некоммерческом предприятии «Городская студенческая больница» Харьковского городского совета обнаружены возбудители малярии.

Для дообследования, установления диагноза и лечения больной госпитализирован в терапевтическое отделение больницы №31.

Напомним, малярия – это группа трансмиссивных заболеваний, передающаяся от больного здоровому человеку малярийными комарами и протекающая с лихорадкой, ознобом, проливным потом.

Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании. Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (нахождение в эндемической относительно малярии стране), наличии клинических признаков (лихорадочных приступов) и результатов исследования крови.