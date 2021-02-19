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В феврале в Закарпатской области зарегистрировали завезенный случай заболевания малярией, сообщил Центр общественного здоровья.  

Заболел мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев, и его мама, прибывшие в Украину в конце января из Республики Конго.

По словам матери, ребенок переболел малярией примерно 3 месяца назад. В Украине у мальчика на третий день появилось нерегулярное повышение температуры тела до 39,0 °C. Ориентировочно тогда же лихорадка и нерегулярное повышение температуры до 39,0-40,0 ° C появились и у матери. На третий день после появления симптомов мать с ребенком обратились за медицинской помощью.

На основании лабораторных исследований у пациентов выявлен возбудитель малярии - P. falciparum (++). Назначено соответствующее лечение. Состояние больных удовлетворительное.

Малярия – угрожающее для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Передача болезни происходит в 91 стране мира. В Украине все зарегистрированные случаи заболеваний – завезенные. Сегодня малярия поддается профилактике и лечению.  
ForUm

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