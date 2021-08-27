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В Харькове зафиксировали завозной случай тропической малярии. Инфекция обнаружена у 42-летней местной жительницы, которая вернулась из Нигерии  16 августа, сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

«Во время пребывания в вышеупомянутой стране малярией не болела, но отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила», - говорится в сообщении.

Во время эпидемиологического обследования установлено, что 20 августа у женщины появились клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры. Однако за помощью она обратилась лишь 24 августа. Женщину госпитализировали, во время обследования у нее был обнаружен возбудитель тропической малярии.

Специалисты Харьковского городского филиала лабцентра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства пациентки.

 
ForUm

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