Президент Европейского парламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет, сообщил его спикер Роберто Куйо.
Сассоли скончался утром 11 января в больнице в итальянском муниципалитете Авиано, передает Радио Свобода.
10 января Европарламент подтвердил, что итальянский левоцентристский политик находится в больнице в Италии с 26 декабря.
В заявлении говорилось, что «госпитализация была необходима в связи с серьезным осложнением из-за дисфункции иммунной системы».
Сасоли был депутатом Европарламента с 2009 года.
В 2019 году его избрали председателем Европарламента после того, как его кандидатуру предложила группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов. Его срок президентства должен был завершиться в этом месяце.
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