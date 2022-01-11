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Президент Европейского парламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет, сообщил его спикер Роберто Куйо.

Сассоли скончался утром 11 января в больнице в итальянском муниципалитете Авиано, передает Радио Свобода.

10 января Европарламент подтвердил, что итальянский левоцентристский политик находится в больнице в Италии с 26 декабря.

В заявлении говорилось, что «госпитализация была необходима в связи с серьезным осложнением из-за дисфункции иммунной системы».

Сасоли был депутатом Европарламента с 2009 года.

В 2019 году его избрали председателем Европарламента после того, как его кандидатуру предложила группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов. Его срок президентства должен был завершиться в этом месяце.
ForUm

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