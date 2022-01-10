Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы «еПоддержка» для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе ОП.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, уже более 6,7 млн ​​украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн.

По его словам, в настоящее время помощь выплачивают восемь банков-партнеров, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе. На соответствующие счета украинцев уже перечислено 6 млрд грн. В рамках программы граждане воспользовались 1 млрд грн, из которых на книги было израсходовано 35% средств (кино – 29%, ж/д билеты – 13%, театры – 12%, спортклубы – 7,5% и т.д.). Разрабатывается порядок введения категории «лекарства» для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

«Сейчас против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность прививки бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получило 20 тысяч человек», – рассказал премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что правительство также намерено вакцинироваться бустерной дозой.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил о мерах по противодействию распространению штамма вируса «Омикрон».

Глава Кабинета Министров отметил, что показатели заболеваемости COVID-19 продолжают демонстрировать положительную динамику, в частности на сегодняшний день количество заболевших составляет 92,3 тыс. человек, из них госпитализировано 14,7 тыс.

Также во время совещания было акцентировано на необходимости поощрения сельского населения вакцинации, в частности Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам для обеспечения доступности прививки для местного населения.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» работают пункты тестирования и прививки, на КПВВ «Станица Луганская» – только тестирование. Президент отметил необходимость организации возможности вакцинации на КПВВ «Станица Луганская».