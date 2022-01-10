Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцы связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», - отметили в МИД.

В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.

В МИД «приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана». «Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока», - подчеркнули в ведомстве.

МИД Украины будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на Родину. Держим на особом контроле ситуацию с нашими гражданами в Алматы.

Напоминаем о рекомендациях граждан Украины оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны.

2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстранты поддержали жители других городов страны. Сначала люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций стали выступать с политическими требованиями, в частности об отставке правительства. Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание акимата (мэрии) и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий. Аналогичные события произошли в ряде других городов, преимущественно на юге страны. Сейчас власти Казахстана заявляют, что контролируют ситуацию.