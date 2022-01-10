также в разделеПолитика
Столтенберг: НАТО помогает Украине достигать критериев, необходимых для членства 31
Эксперт о репрессиях против Медведчука: Стратегически Зеленский проиграл, хотя тактически ему удалось отправить своего главного политического оппонента под домашний арест 21
Песков о встрече советников «нормандского формата»: Прогресса нет 15
Блинкен видит два пути решения российско-украинского конфликта 28
США и РФ провели предварительные переговоры перед основной встречей в Женеве 19
На границе с ЕС после праздников – очереди 13
В РФ заявили, что НАТО пора «собирать манатки» и возвращаться к границам 1997 года 70
Украина и Грузия обсудили ситуацию в Черном море и "Крымскую платформу" 16
Данилов: Гибель самолета МАУ в Иране очень похожа на теракт 22
В "Слуге народа" назвали самые важные законы, которые будут голосовать в 2022 году 30
Отстраненный президентом Тупицкий получил около миллиона гривен зарплаты 38
Протесты в Казахстане не отвлекут внимание России от Украины 147
Украина благодаря Зеленскому потеряла 2021 год и рискует потерять 2022-й. Единственный, кто может дать новый импульс для развития страны, - это Медведчук 26
Бегство Порошенко при первых признаках опасности не вяжется с имиджем «лидера оппозиции» – Золотарев 331
Украину призывают немедленно инициировать введение жестких санкций против Токаева 82
Юлия Гришина из «СН», любовница Ермака, опять опозорилась на Рождество Христово 126
Погребинский: Зеленский стал заложником "партии войны", выбрав в качестве своего врага Медведчука, и это обернется для него плачевным результатом 39
ГБР: Порошенко не планировал зарубежный визит, а купил билет на самолет после вручения повестки 57

Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцы связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», - отметили в МИД.

В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.

В МИД «приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана». «Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока», - подчеркнули в ведомстве.

МИД Украины будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на Родину. Держим на особом контроле ситуацию с нашими гражданами в Алматы.

Напоминаем о рекомендациях граждан Украины оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны.

2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстранты поддержали жители других городов страны. Сначала люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций стали выступать с политическими требованиями, в частности об отставке правительства. Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание акимата (мэрии) и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий. Аналогичные события произошли в ряде других городов, преимущественно на юге страны. Сейчас власти Казахстана заявляют, что контролируют ситуацию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
5
Теги